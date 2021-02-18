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Названы дата и место прощания с Андреем Мягковым

Названы дата и место прощания с Андреем Мягковым
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В четверг, 18 февраля, ушел из жизни российский актер Андрей Мягков. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в субботу, 20 февраля, в МХТ им. Чехова, сообщила пресс-служба художественного театра. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

"В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее - отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2,с3)", - пишет пресс-служба МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков

Фото: Скриншот

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Напомним, что Андрей Мягков наиболее известен по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

В 2014 году российский актер призывал всех к миру во время начала боевых действий на Донбассе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

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Похороны, Андрей Мягков.
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