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Всплыли обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Всплыли обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф

После оглашения приговора Михаил Ефремов оказался сильно недоволен своим адвокатом Эльманом Пашаевым, который обошелся актеру в круглую сумму. Теперь он выдвигает юристу обвинение в подкупе свидетелей.

Эльман Пашаев предлагал Михаилу Ефремову купить свидетелей для суда. Так, по крайней мере, актёр сказал сегодня на допросе в полиции. «Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», сообщает telegram-канал "Mash".

Сейчас по уголовному делу о лжесвидетельстве проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП.  Адвокат же говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Ответ Пашаэва не заставил себя долго ждать:

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", - ответил правозащитник.

Напомним, Ефремов оказался в Москве и обжаловал приговор.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Суд, Михаил Ефремов.
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