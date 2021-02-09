Всплыли обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова

После оглашения приговора Михаил Ефремов оказался сильно недоволен своим адвокатом Эльманом Пашаевым, который обошелся актеру в круглую сумму. Теперь он выдвигает юристу обвинение в подкупе свидетелей.

Эльман Пашаев предлагал Михаилу Ефремову купить свидетелей для суда. Так, по крайней мере, актёр сказал сегодня на допросе в полиции. «Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», сообщает telegram-канал "Mash".

Сейчас по уголовному делу о лжесвидетельстве проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Адвокат же говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Ответ Пашаэва не заставил себя долго ждать:

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", - ответил правозащитник.

Напомним, Ефремов оказался в Москве и обжаловал приговор.