Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
"Мы давно это заслужили": Зеленский обратился к Западу по поводу членства Украины в НАТО И ЕС
"Мы давно это заслужили": Зеленский обратился к Западу по поводу членства Украины в НАТО И ЕС
У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым

Баловался с 16-ти лет: Тима Белорусских сделал признание о наркотиках в суде

Баловался с 16-ти лет: Тима Белорусских сделал признание о наркотиках в суде
12:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram wiegosti

В пятницу, 16 апреля, в Минске начался суд над Тимой Белорусских, который признал вину за хранение наркотиков.

Как пишет Telegram-канал Mash, певец рассказал в суде, что начал "баловаться плюшками" употреблять наркотики  с 16 лет.

По словам Тимы (наст. имя Тимофей Морозов - ред.), в начале он курил гашиш, а позже перешел на кокаин.

"В день задержания, собственно, и отправился с другом за закладкой кокоса, но злые барыги обманули и подсунули амфетамин", - отмечается в канале. "Пацаны не отчаялись: залетели в игровой клуб, взять 2-3 грамма травы. Успели заплатить половину, а опробовать не успели - у входа поджидали оперативники".

Источник фото: Инстаграм pravdaru_news

Источник фото: Инстаграм pravdaru_news

Стоить отметить, что в суд исполнитель пришел в хорошем расположении духа и даже шутит в сториз своего Инстаграма.

И это после ограбления в Париже: Ким Кардашьян похвасталась новым бриллиантовым колье (фото)

Напомним, певца и его друга обвиняют в приобретении, употреблении и хранении амфетамина и гашиша. Белорусских задержали с наркотиками в одном из минских клубов 6 января. Тогда его отпустили под залог до суда, но сегодня ему грозит реальный срок - до 5 лет лишения свободы. Изначально Тима опровергал информацию о своем задержании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Наркотики, Суд, Тима Белорусских.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)
02 Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
03 Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
04 США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
05 Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россияне впали в немилость: уже две страны Европы приняли меры против дипломатов Путина
Россияне впали в немилость: уже две страны Европы приняли меры против дипломатов Путина
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
В США открыли стрельбу по людям, сообщается уже о минимум пяти погибших (фото и видео)
В США открыли стрельбу по людям, сообщается уже о минимум пяти погибших (фото и видео)
&quot;Пик пройден&quot;, но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь