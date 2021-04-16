Баловался с 16-ти лет: Тима Белорусских сделал признание о наркотиках в суде

В пятницу, 16 апреля, в Минске начался суд над Тимой Белорусских, который признал вину за хранение наркотиков.

Как пишет Telegram-канал Mash, певец рассказал в суде, что начал "баловаться плюшками" употреблять наркотики с 16 лет.

По словам Тимы (наст. имя Тимофей Морозов - ред.), в начале он курил гашиш, а позже перешел на кокаин.

"В день задержания, собственно, и отправился с другом за закладкой кокоса, но злые барыги обманули и подсунули амфетамин", - отмечается в канале. "Пацаны не отчаялись: залетели в игровой клуб, взять 2-3 грамма травы. Успели заплатить половину, а опробовать не успели - у входа поджидали оперативники".

Источник фото: Инстаграм pravdaru_news

Источник фото: Инстаграм pravdaru_news

Стоить отметить, что в суд исполнитель пришел в хорошем расположении духа и даже шутит в сториз своего Инстаграма.

Напомним, певца и его друга обвиняют в приобретении, употреблении и хранении амфетамина и гашиша. Белорусских задержали с наркотиками в одном из минских клубов 6 января. Тогда его отпустили под залог до суда, но сегодня ему грозит реальный срок - до 5 лет лишения свободы. Изначально Тима опровергал информацию о своем задержании.