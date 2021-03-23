Никита Добрынин внезапно ушел с поста ведущего шоу "Холостяк" с рэпером Тимати: выяснилась причина

В начале марта стало известно, что ведущим российской версии "Холостяка", где главным героем стал Тимати, стал украинский телеведущий, герой 9 сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин. Сеть восприняла эту новость не очень "дружелюбно", засыпав Никиту упреками.

И вот оказывается, что вести шоу он и не будет, начиная с третьего выпуска, который выйдет 28 марта.

Как раз, в то время когда проходили съемки, Никита Добрынин подхватил коронавирус. Кстати, по этой же причине его и позвали в "Холостяк", ведь предыдущий ведущий заразился ковидом.

Как отметили на сайте канала ТНТ - "забота о здоровье в приоритете у продюсеров и съемочной группы". Поэтому Никиту и "дисквалифицировали" с роли ведущего.

Напомним, что Никита и его супруга Даша Квиткова ушли на самоизоляцию в конце ноября 2020 года. Видимо тогда и стартовали съемки российского "Холостяка".