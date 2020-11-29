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Все случилось очень не вовремя: Никите Добрынину и Даше Квитковой пришлось самоизолироваться

Все случилось очень не вовремя: Никите Добрынину и Даше Квитковой пришлось самоизолироваться
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Коронавирус не жалеет никого. Новыми «жертвами» коварного вируса стали экс-участник «Холостяка» ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова.

На своих страницах в Инстаграм пара сообщила, что ушла на самоизоляцию.

«Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдёт, но сейчас все случилось очень не вовремя» - жалуется Даша, ведь из-за болезни пришлось отложить много работы.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

«Никаких жёстких симптомов и верим, что так будет и дальше» - добавил Никита.

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Поклонники сразу же засыпали пару словами поддержки в комментариях. «Выздоравливайте», «Здоровья вам», «Держитесь», «Быстрее выздоравливайте», «Скорейшего выздоровления» -  пишут фанаты.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Добрынин и Квиткова осуществили свою мечту и купили собственный дом.

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Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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