Дешевый пиар: Тимати закрыл шоу "Холостяк", а на следующий день изменил решение

14 марта на российском канале ТНТ стартовал 8 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал рэпер Тимати.

После первого выпуска, где он познакомился с девушками на него вылилось много различных "мнений" со стороны подписчиков, и других звезд. К примеру, Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм рассказала, что она думает о девушках, которые приходят на такие шоу.

Рэпер не придумал ничего лучше, как попросить прощения у всех девушек и закрыть "Холостяка", удалив первый выпуск. На своей странице в Инстаграм, 20 марта он опубликовал видеообращение, в котором с некой насмешкой отметил, что наконец-то за семь сезонов зрители поняли в чем суть шоу, и сообщил, что закрывает проект.

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А уже 21 марта, в день, когда должна выйти вторая серия "Холостяка", Тимати объявил, что меняет свое решение, и шоу таки возвращается в эфир, только немного в другом формате.

"Не пропустите на канале ТНТ вторая серия !!! "Двойной Холостяк" - двойной удар !!!" - написал Тимати, опубликовав снимок вместе с Егором Кридом. Видимо "новый формат" будет таков, что на шоу будет два холостяка.

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Также, в Инстаграм-сторис Тимати продолжил "агитацию" к просмотру "Холостяка".

21 марта в 19:00 все желающие смогут увидеть, что из этого вышло, включив канал ТНТ.

Естественно в комментариях сразу же активизировались, как доброжелатели и поклонники Тимати и шоу "Холостяк", так и хейтеры. Многие пишут, что это "детский сад", да и в сети уже появилось много сливов того, что Тимати выбрал Марию Вебер, с которой сейчас отдыхает на Мальдивах.

Не прошла мимо заявления рэпера и Ксения Собчак, которая на своем телеграм-канале уже написала свое мнение по этому поводу, отметив, что это просто очередной дешевый пиар-ход, которые еще будут.

Отметим, что неделей раньше на украинском телевидении стартовал 11 сезон "Холостяка", где главным героем стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. "Телеграф" предлагает ознакомиться, кто пришел на первую вечеринку к холостяку, как прошел первый выпуск и первая церемония роз в сезоне, и кто вылетел в третьем выпуске романтического реалити.