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Отличия видны сразу: беременная Даша Квиткова показала себя без фильтров (видео)

Отличия видны сразу: беременная Даша Квиткова показала себя без фильтров (видео)
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Победительница популярного реалити-шоу "Холостяк" Дарья Квиткова, которая недавно дала несколько важных рекомендаций беременным девушкам, вместе с мужем, украинским телеведущим Никитой Добрыниным, отдыхает в ОАЭ.

В Дубае пара загорает, плавает в бассейне и проводит время в компании друг друга, пока не родился их малыш и не добавил их жизни немного хаоса.

 
 
 
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Даша активно общается со своими фолловерами, и в этот раз в сториз Инстаграма она разместила несколько видео, на котором показала свое лицо без фильтров и с ними, чтобы показать разницу.

"Это мое лицо, абсолютно без фильтров, без какого-либо макияжа. Так я выгляжу в реальной жизни, с веснушками на носике", - говорит блогер в ролике.

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Далее Квиткова показала видео с обработкой: "А это один из фильтров, который находится у меня в Инстаграме. Отличия есть, да? Особенно в носике. Гладкая кожа, румяна, маленький носик и увеличенные губки".

"Но это все не я. Я люблю себя вот такой, не стыжусь показывать себя в Инстаграме без масок, без фильтров, без тональных основ, без макияжа. Вот просто я валялась на пляже и зашла в номер. И я - такая", - подытожила беременная Дарья.

Ранее Даша Квиткова рассказала, на сколько килограммов можно поправиться во время беременности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 463

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Стиль, Фотошоп, Даша Квиткова.
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