Кристина Асмус оголилась после "раздела имущества" с Харламовым

На днях российская актриса Кристина Асмус, которая недавно сравнила себя со старшеклассницами, опубликовала новое обнаженное фото и в очередной раз ее раскритиковали свои же подписчики в соцсети Инстаграм.

На снимке звезда сериала "Интерны" прислонилась к стенке в одних только рванных джинсах, а оголенную грудь аккуратно прикрыла рукой.

"Я после раздела имущества", - подписала фото 33-летняя актриса у себя на странице.

В комментариях пользователи указали на то, что Асмус никак не может перестать играть на теме своего недавнего развода с известным юмористом Гариком Харламовым, с которым актриса официально развелась в октябре прошлого года.

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Напомним, что в декабре 2020 года Кристина Асмус сменила цвет волос и стала брюнеткой. Поклонники предположили, что такими образом актриса решила начать все с чистого листа, сменив имидж.

Ранее звезда продемонстрировала свою грудь, позабавив фанов похабными хештегами.