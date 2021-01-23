Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами

Российская актриса Кристина Асмус, которая в декабре 2020 года озадачила своих поклонников резкой сменой имиджа, поделилась откровенным фото, в котором показала свою грудь в элегантном бюстгальтере черного цвета.

Забавным оказался тот факт, что новый снимок актриса сопроводила различными хештегами - фразами, которые ее обычно закидывают хейтеры в сети.

"Откудасиськи", "безгариканеинтересна", "такиостанетсяодна", "верниськхарламову", "тыжматьхаресверкать" и много других подобных тегов. Стоить отметить, что звезда "Интернов" может быть самокритичной и посмеяться над собой в любой ситуации.

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Подписчики Асмус оценили ее посыл и написали, чтобы она всегда оставалась собой и не обращала внимание на подобного рода комментарии.

Напомним, что в июне прошлого года российская актриса Кристина Асмус развелась с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым. У пары есть совместная дочь Анастасия.

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Звезда любит привлечь к себе внимание, снимаясь в откровенных сценах, например, в фильме режиссера Алексея Учителя "Китобой", в котором сыграла американскую девушку из эротического видеочата. А недавно Кристина переболела коронавирусом.