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"Врач сказала очень мудрую штуку": Даша Квиткова дала несколько советов беременным

"Врач сказала очень мудрую штуку": Даша Квиткова дала несколько советов беременным
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Победительница и главный герой девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин готовятся к появлению на свет своего первенца. Девушка находится на 26 месяце беременности. 

Недавно Даша попала в больницу с почечными коликами, и ее супруг решил немного поднять ей настроение и организовал им отдых в Дубай. На своих страницах в Инстаграм пара активно делится подробностями им внепланового отпуска. 

Квиткова поделилась со своими подписчиками, как сама перенесла перелет, а также дала несколько советов беременяшкам о том, как с этим справиться. Даша рассказала о совете, который ей дала ее лечащий врач. 

"Если ты чувствуешь, что тебе нужна эта поездка, и ты перенесет перелет - лети. Если же чувствуешь тревожность, лететь не стоит" - говорит Квиткова.

Сама перелет она перенесла тоже хорошо. Во время полета она много ходила, пила воду и много ела, что и помогло ей. 

Беременная Даша Квиткова поделилась списком необходимых вещей для будущих мам

Также, Никита Добрынин опубликовал несколько сторис о том, что даже несмотря на то, что их врач сказала, что Даша вскоре не сможет много есть, но "этот момент все никак не наступает".

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова рассказала, на сколько килограммов можно поправиться во время беременности.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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