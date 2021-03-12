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Макс Михайлюк рассказал, как хочет назвать будущую дочь

Макс Михайлюк рассказал, как хочет назвать будущую дочь
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его спутница, модель Даша Хлыстун ожидают появления на свет своего первенца. В день святого Валентина пара объявила, что у них родиться дочь.

11 марта на телеканале СТБ стартовало пост-шоу "Холостяк 11" – "Как выйти замуж", ведущим которого является Григорий Решетник. Кроме того, что в студию были приглашены участницы нового сезона, не обошлось и без гостей, одними из которых и стали Макс и Даша.

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Естественно, мини-интервью не обошлось без вопросов "а когда роды?", "а как назовете?", "коляску купили?" и подобных. Даша и Макс решили не скрывать эту информацию, и рассказали, что понемногу начинают покупать вещи первой необходимости для их дочурки, которую хотят назвать Ариана.

Также, помимо этого пара назвала дату родов - 21 апреля.

 
 
 
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Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Ранее, "Телеграф" писал, что еще один экс-холостяк Никита Добрынын, который также готовится стать отцом, показал, как выглядит его сын на 21 неделе беременности. Телеведущий опубликовал милый 3D-ролик, на котором видны темпы роста их будущего малыша с Дашей Квитковой. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беременность, Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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