Мои валентинки: Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун

Видимо у первенца Даши Квитковой и Никиты Добрынина, которые 13 февраля узнали, что ждут сына, уже появилась невеста. Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.

Максим и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун, решили обойтись без различных гендер-пати, лопанием шариков или разрезания торта. На своих страницах в Инстаграм они намеками сообщили, что ждут девочку.

"Женихи занимайте очередь" - написал в своем посте Михайлюк, сопроводив его хештегами "мои валентинки" и "itsagirl".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Даша в свою очередь опубликовала несколько селфи, которые подписала: "Девочки идут кушать", сообщив, что в животике также "сидит" девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Напомним, что о беременности Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара отрыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях.

Также, "Телеграф" писал, что Даша Хлыстун заинтриговала поклонников словами о свадьбе с Максом Михайлюком.