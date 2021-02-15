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Мои валентинки: Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун

Мои валентинки: Макс Михайлюк оригинально сообщил пол первенца от Даши Хлыстун
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Видимо у первенца Даши Квитковой и Никиты Добрынина, которые 13 февраля узнали, что ждут сына, уже появилась невеста. Еще один герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк рассекретил пол своего будущего ребенка.

Максим и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун, решили обойтись без различных гендер-пати, лопанием шариков или разрезания торта. На своих страницах в Инстаграм они намеками сообщили, что ждут девочку.

"Женихи занимайте очередь" - написал в своем посте Михайлюк, сопроводив его хештегами "мои валентинки" и "itsagirl".

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Даша в свою очередь опубликовала несколько селфи, которые подписала: "Девочки идут кушать", сообщив, что в животике также "сидит" девочка.

 
 
 
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Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Напомним, что о беременности Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара отрыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях.

Также, "Телеграф" писал, что Даша Хлыстун заинтриговала поклонников словами о свадьбе с Максом Михайлюком.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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