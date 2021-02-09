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Мы муж и жена: Даша Хлыстун заинтриговала словами о свадьбе с Максом Михайлюком

Мы муж и жена: Даша Хлыстун заинтриговала словами о свадьбе с Максом Михайлюком
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

6 февраля экс-главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк и его спутница, украинская модель Даша Хлыстун объявили, что вскоре станут родителями. Пара ожидает появления на свет своего первенца.

После новости о пополнении, к Даше и Максу появилось усиленное внимание со стороны поклонников. Их подписчиками интересно все, что связанно с ними. Поэтому Даша решила провести некий "марафон" на своей страничке в Инстаграм, в котором предложила своим фанам "поговорить".

Естественно, девушку в первую очередь засыпали вопросами о беременности и отношениях с Максимом.

Большинство подписчиков интересовались сроком беременности, и именно в этом вопросе Даша решила поставить точку. Она опубликовала милый кадр с фотосессии, отметив, что о сроке беременности, пола и свадьбы пока будет ничего говорить.

Что особо привлекло внимание, так это то, что Хлыстун написала, что они с Михайлюком уже муж и жена. Считать ли это намеком на то, что они тайно расписались, или же девушка имела в виду то, что они гражданские супруги, пока не понятно.

Позже модель опубликовала видео, в котором пообещала, что в скором времени все ее фолловеры все узнают и все увидят.

"Пол ребенка вы скоро узнаете, срок также, а свадьбу вы скоро увидите" - сообщила Хлыстун.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что еще один экс-холостяк, телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ждут своего первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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