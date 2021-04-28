Звезда сериала "Игра престолов" Натали Дормер призналась, что стала мамой

Звезда сериала "Игра престолов", известная актриса Натали Дормер стала мамой - она родила дочь. Об этом сообщила сама актриса, став гостьей одного из британских подкастов.

Натали призналась, что малышка появилась на свет еще в январе 2021 года. Благодаря пандемии и карантину актрисе удалось скрыть свое прекрасное положение.

"Это было идеальным решением при пандемии – забеременеть и родить ребенка" - говорит Дормер, отмечая, что ее дочь может называть себя "ребенком ковида".

Для Натали это первый ребенок. Родила она от своего любимого, актера Дэвида Оукса. Пара пока не замужем, или же скрывает это. Дормер рассказала, что трехмесячная малышка уже кардинально поменяла ее взгляды на мир и свою жизнь.

Также Натали добавила: "Я думаю, что будет много младенцев от COVID, потому что, а что еще люди могут делать во время пандемии?".

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица и актриса Хилари Дафф объяснила, почему на ее домашних родах присутствовал 9-летни сын.