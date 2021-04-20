"Я хотела быть открытой и честной с ним": 9-летний сын Хилари Дафф присутствовал на родах актрисы

Известная американская певица и актриса Хилари Дафф в марте 2021 года стала в третий раз матерью. Актриса решила рожать дома в присутствии мужа и своих детей - 9-летнего сына Луки и 2-летней Бэнкси.

В интервью изданию Insider, Дафф объяснила, почему решилась показать роды детям.

Актриса призналась, что Лука зашел в комнату в тот момент, когда малышка уже родилась. Хилари заранее подготовила мальчика к тому, что он увидит. Подобное решение она приняла Хилари Дафф потому, что хотела, чтобы ее сын увидел, насколько сильными могут быть женщины.

"Это было важно для меня, Я хотела быть открытой и честной с ним насчет того, какие женщины сильные и как выглядят роды" - рассказала Дафф.

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Также знаменитость добавила, что она надеется, что это решение было принято для того, чтобы в будущем Лука уважал выбор своей возлюбленной.

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