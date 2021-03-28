33-летняя Хилари Дафф родила третьего ребенка: трогательные фото

На днях американская актриса Хилари Дафф, которая перекрасила волосы в синий цвет, и музыкант Мэттью Кома снова стали родителями.

24 марта звезда фильмов "Лиззи Магуайер" и "Оптом дешевле" родила прекрасную дочь, которую пара назвала Мэй Джеймс Бэйр. О радостной новости актриса решила поделиться только четыре дня спустя.

"Мэй Джеймс Бэйр. Мы любим тебя красавица 3-24-21", - написала Хилари на странице в Инстаграме, сопроводив пост первым фото малышки.

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Кроме этого актриса разместила еще больше фотографий с дочерью в сториз.

Мэй - второй ребенок Дафф от Комы, за которого она вышла замуж в декабре 2019 года. У пары есть еще дочь Бэнкс Вайолет Бэйр (2018). У актрисы есть старший сын Лука, которого она родила от бывшего мужа, игрока НХЛ Майка Комри.

View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

Напомним, что о третьей беременности Хилари Дафф стало известно в октябре прошлого года.