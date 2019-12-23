Хилари Дафф вышла замуж и показала фото со свадьбы

Новости шоу бизнеса:На фото новоиспеченные супруги позируют на фоне машины с надписью "Молодожены".

Полгода назад музыкант Мэттью Кома сделал предложение Хилари Дафф. Влюбленные не стали откладывать торжество до наступления нового года, и 21 декабря состоялась их тайная церемония бракосочетания.

Свадебным снимком невеста поделилась в своем Instagram. В этот важный день пара выглядела просто безупречно: на Хилари было элегантное белое платье со шлейфом, а Мэттью предстал перед объективом камеры в классическом смокинге.

Супруги не стали устраивать громкую свадьбу с огромным количеством гостей и папарацци. На церемонию были приглашены только родственники и близкие друзья. Семейное торжество прошло на заднем дворе дома Дафф. Все подробности бракосочетания остаются в тайне, однако изданию Just Jared все-таки удалось узнать впечатления друзей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This. Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 22 Дек 2019 в 6:55 PST

Это был праздник любви, — утверждают они.

В комментариях под фотографией поклонники и звездные друзья супругов поздравляют молодоженов с этим радостным событием.

Поздравляю, ангел, — написала Эшли Бенсон. "Так рада за вас двоих. Желаю вам как можно больше любви и вечного счастья", — добавила подписчица Дафф.

Напомним, роман Хилари и Мэттью начался два года назад. Спустя несколько месяцев после начала отношений актриса решила расстаться с музыкантом из-за несовпадения графиков. Через некоторое время влюбленные вновь сошлись и больше не пугали поклонников новостями о разрыве.