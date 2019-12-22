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"Уже пью": Владимир Остапчук ошеломил своих фанатов откровенным признанием (Фото)
22:14 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский шоумен и телеведущий назвал себя кофеманом.

Вопреки насыщенному графику знаменитости также хватаются за каждую возможность отдохнуть.

Так, судя по новой фотографии на странице в Instagram, за которой следят более 365 тысяч человек, Владимир Остапчук бурно провел выходные и пытается восстановиться после веселья.

Телеведущий опубликовал кадр, на котором выглядел сильно уставшим, и пил утренний кофе.

 
 
 
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Уже пью кофе, но ещё залпом ⠀ Morning ⠀ #ohwine #здравствуйте #явладимир #ия #кофеголик

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

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"Уставший", "Вовчик, наконец-то не постановочное фото, ха-ха. Умничка, горжусь тобой", "Чего залпом? Я проснулась без пяти двенадцать и не спешу никуда. И вам не советую! Погода в Киеве не очень", "Можно подумать, вы что-то пьете крепкое...", "Доброе утро. Вова, пусть этот день будет таким же позитивным, как и вы", "Кофе – это супер с утра, одобряю" – комментируют поклонники.

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Кофе, Новое фото, Владимир Остапчук.
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