"Уже пью": Владимир Остапчук ошеломил своих фанатов откровенным признанием (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский шоумен и телеведущий назвал себя кофеманом.

Вопреки насыщенному графику знаменитости также хватаются за каждую возможность отдохнуть.

Так, судя по новой фотографии на странице в Instagram, за которой следят более 365 тысяч человек, Владимир Остапчук бурно провел выходные и пытается восстановиться после веселья.

Телеведущий опубликовал кадр, на котором выглядел сильно уставшим, и пил утренний кофе.

"Уставший", "Вовчик, наконец-то не постановочное фото, ха-ха. Умничка, горжусь тобой", "Чего залпом? Я проснулась без пяти двенадцать и не спешу никуда. И вам не советую! Погода в Киеве не очень", "Можно подумать, вы что-то пьете крепкое...", "Доброе утро. Вова, пусть этот день будет таким же позитивным, как и вы", "Кофе – это супер с утра, одобряю" – комментируют поклонники.