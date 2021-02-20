"Это не означает, что будет мальчик": Хилари Дафф сменила цвет волос (фото, видео)

Известная американская актриса и певица Хилари Дафф готовится стать мамой в третий раз. Находясь на последних неделях, актриса решилась на кардинальные изменения своего образа.

На своей странице в Инстаграме Хилари поделилась результатами своих изменений. Артистка перекрасилась с блондинки в яркий голубой цвет.

"Как только я вернулся домой из Нью-Йорка, мне потребовалась перемена. И я клянусь, это не значит, что у меня будет мальчик …" - подписала свой пост Дафф, поблагодарив своих подруг, которые помогали ей преобразиться.

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Ранее, "Телеграф" писал, что кубино-испанская актриса Ана де Армас также решилась на кардинальные изменения своей внешности. После разрыва с Беном Аффлеком девушка подстригла волосы и сделала челку.