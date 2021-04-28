"Теперь я точно знаю, что такое счастье": возлюбленная Макса Михайлюка родила первенца

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун стали родителями. У пары родилась дочь.

Радостной новостью на своей странице в Инстаграме поделилась новоиспеченная мамочка, опубликовав в сторис снимок маленькой ручки.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", - подписала фото Даша.

Точной даты родов пока пара не называла. Известно лишь, что это конец апреля. Дарья пообещала в скором времени выти на связь со своими поклонниками и рассказать о своем состоянии и состоянии малышки.

Стоит отметить, что Хлыстун говорила, что они с Михайлюком планировали партнерские роды.

Напомним, что 6 февраля пара сообщила, что они готовятся стать родителями. А в день всех влюбленных, 14 февраля, рассказали, что у них родится девочка. Также Максим и Даша признались, что они решили назвать дочь Ариана.