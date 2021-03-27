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"Бедный Макс терпит": возлюбленная Михайлюка рассказала о трудностях на исходе беременности

"Бедный Макс терпит": возлюбленная Михайлюка рассказала о трудностях на исходе беременности
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк не обрел счастья с победительницей проекта Дашей Ульяновой, однако он смог построить отношения и создать семью с другой Дашей - моделью Дарьей Хлыстун. 

6 февраля пара сообщила, что они готовятся впервые стать родителями. А в день всех влюбленных, 14 февраля, рассказали, что у них родится девочка.

27 марта на своей странице в Инстаграм Даша Хлыстун сообщила, что находится уже на 36 неделе. В своем посте она рассказала, с какими трудностями она столкнулась на "финишной прямой" перед родами. Модель признается, что ей уже не терпится встретиться со своей малышкой, которую они решили назвать Ариана.

"Роддом выбрали. Вещички висят в шкафу и ждут уже своего выхода. Мы вроде все подготовили" - пишет Даша. 

Один живот на двоих: Даша Хлыстун повеселила сеть беременным снимком с Максом Михайлюком

Девушка отметила, что с каждым днем ей сложнее ходить, лежать, а по этому ныть она стала больше и чаще. Однако будущий отец все терпит и мириться с этим состоянием своей возлюбленной. 

Также Хлыстун сообщила, что они с Михайлюком планируют партнерские роды.

 
 
 
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Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Ранее, "Телеграф" писал, что еще один герой реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который тоже готовиться стать отцом, впервые показал своего будущего сына. Телеведущий опубликовал на своей странице в Инстаграм снимок УЗИ.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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