"Бедный Макс терпит": возлюбленная Михайлюка рассказала о трудностях на исходе беременности

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк не обрел счастья с победительницей проекта Дашей Ульяновой, однако он смог построить отношения и создать семью с другой Дашей - моделью Дарьей Хлыстун.

6 февраля пара сообщила, что они готовятся впервые стать родителями. А в день всех влюбленных, 14 февраля, рассказали, что у них родится девочка.

27 марта на своей странице в Инстаграм Даша Хлыстун сообщила, что находится уже на 36 неделе. В своем посте она рассказала, с какими трудностями она столкнулась на "финишной прямой" перед родами. Модель признается, что ей уже не терпится встретиться со своей малышкой, которую они решили назвать Ариана.

"Роддом выбрали. Вещички висят в шкафу и ждут уже своего выхода. Мы вроде все подготовили" - пишет Даша.

Девушка отметила, что с каждым днем ей сложнее ходить, лежать, а по этому ныть она стала больше и чаще. Однако будущий отец все терпит и мириться с этим состоянием своей возлюбленной.

Также Хлыстун сообщила, что они с Михайлюком планируют партнерские роды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Ранее, "Телеграф" писал, что еще один герой реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который тоже готовиться стать отцом, впервые показал своего будущего сына. Телеведущий опубликовал на своей странице в Инстаграм снимок УЗИ.