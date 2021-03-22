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Один живот на двоих: Даша Хлыстун повеселила сеть беременным снимком с Максом Михайлюком

Один живот на двоих: Даша Хлыстун повеселила сеть беременным снимком с Максом Михайлюком
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун ждут появления на свет своего первенца. В день святого Валентина пара объявила, что у них родиться дочь. 

На своих страницах в Инстаграм и Даша, и Максим открыто показывают и рассказывают о своих отношениях и о беременности модели. Пара делится различными фото и видео со своими подписчиками, отвечает на интересующие вопросы, а иногда и просто веселит забавными снимками. 

Один из таких снимков появился на странице Хлыстун 21 марта. Даша опубликовала пост, в котором "призналась", что беременный животик у них с Максом один на двоих и иногда она дает его ему поносить. 

"Один живот на двоих. Иногда даю Максу погонять, и по моему ему очень даже нравится" - подписала снимки Хлыстун. 

 
 
 
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Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Макс Михайлюк умилил сеть новым снимком с беременной Дашей Хлыстун

Напомним, что 11 марта Даша и Максим посетили новый сезон пост-шоу "Как выйти замуж", которое стартовало по случаю премьеры 11 сезона "Холостяка". Во время разговора с Григорием Решетником, пара рассказала, как хочет назвать свою дочь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 757

Все по теме:

Беременность, Модель, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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