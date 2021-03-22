Один живот на двоих: Даша Хлыстун повеселила сеть беременным снимком с Максом Михайлюком

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун ждут появления на свет своего первенца. В день святого Валентина пара объявила, что у них родиться дочь.

На своих страницах в Инстаграм и Даша, и Максим открыто показывают и рассказывают о своих отношениях и о беременности модели. Пара делится различными фото и видео со своими подписчиками, отвечает на интересующие вопросы, а иногда и просто веселит забавными снимками.

Один из таких снимков появился на странице Хлыстун 21 марта. Даша опубликовала пост, в котором "призналась", что беременный животик у них с Максом один на двоих и иногда она дает его ему поносить.

"Один живот на двоих. Иногда даю Максу погонять, и по моему ему очень даже нравится" - подписала снимки Хлыстун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Khlystun (@dasha_khlystun_)

Напомним, что 11 марта Даша и Максим посетили новый сезон пост-шоу "Как выйти замуж", которое стартовало по случаю премьеры 11 сезона "Холостяка". Во время разговора с Григорием Решетником, пара рассказала, как хочет назвать свою дочь.