Макс Михайлюк умилил сеть новым снимком с беременной Дашей Хлыстун

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун ждут появления на свет своего первенца. В день святого Валентина пара объявила, что у них родиться дочь.

На своих страницах в Инстаграм пара часто радует своих поклонников совместными снимками. 21 марта Михайлюк поделился новым фото с Дашей, которой умилил своих подписчиков. На снимке пара обнимается и искренне улыбается.

"Одна маленькая позитивная мысль может изменить весь ваш день" - подписал снимок Макс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Ранее, "Телеграф" писал, что 11 марта, по случаю премьеры 11 сезона "Холостяка" стартовало и пост-шоу "Как выйти замуж". Гостями нового сезона стали и Макс и Даша. Во время разговора с ведущим Григорием Решетником, пара рассказала, как хочет назвать свою дочь.