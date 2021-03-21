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Макс Михайлюк умилил сеть новым снимком с беременной Дашей Хлыстун

Макс Михайлюк умилил сеть новым снимком с беременной Дашей Хлыстун
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун ждут появления на свет своего первенца. В день святого Валентина пара объявила, что у них родиться дочь.

На своих страницах в Инстаграм пара часто радует своих поклонников совместными снимками. 21 марта Михайлюк поделился новым фото с Дашей, которой умилил своих подписчиков. На снимке пара обнимается и искренне улыбается.

"Одна маленькая позитивная мысль может изменить весь ваш день" - подписал снимок Макс.

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Ранее, "Телеграф" писал, что 11 марта, по случаю премьеры 11 сезона "Холостяка" стартовало и пост-шоу "Как выйти замуж". Гостями нового сезона стали и Макс и Даша. Во время разговора с ведущим Григорием Решетником, пара рассказала, как хочет назвать свою дочь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 283

Все по теме:

Беременность, Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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