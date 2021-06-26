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Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова объяснила, почему фамилия сына отличается от фамилии отца

Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова объяснила, почему фамилия сына отличается от фамилии отца
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новоиспеченная мамочка, супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила первенца, на своей странице в Инстаграм активно делится со своими подписчиками подробностями своего материнства. 

25 июня Репяхова сообщила, что они с мужем зарегистрировали своего сына Мишутку. В сторис Екатерина опубликовала свидетельство о рождении малыша. Стоит отметить, что фамилия мальчика отличается от фамилии звездного отца, но только одной буквой.  Любопытная подписчица поинтересовалась у Екатерины, почему же так. 

Оказывается, что Павлик - это сценическая фамилия певца, а Павлык – официальная, которая в паспорте и других документах.

Ранее, "Телеграф" писал, что  Виктор Павлик впервые показал лицо новорожденного сына. Артист видимо случайно показал малыша, когда Катерина снимала видео.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,203

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Виктор Павлик, Певец, Фамилия, Екатерина Репьяхова.
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