Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова объяснила, почему фамилия сына отличается от фамилии отца

Новоиспеченная мамочка, супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила первенца, на своей странице в Инстаграм активно делится со своими подписчиками подробностями своего материнства.

25 июня Репяхова сообщила, что они с мужем зарегистрировали своего сына Мишутку. В сторис Екатерина опубликовала свидетельство о рождении малыша. Стоит отметить, что фамилия мальчика отличается от фамилии звездного отца, но только одной буквой. Любопытная подписчица поинтересовалась у Екатерины, почему же так.

Оказывается, что Павлик - это сценическая фамилия певца, а Павлык – официальная, которая в паспорте и других документах.

Ранее, "Телеграф" писал, что Виктор Павлик впервые показал лицо новорожденного сына. Артист видимо случайно показал малыша, когда Катерина снимала видео.