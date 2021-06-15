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Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз: Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз: Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)
08:32 Сегодня Телеграф

55-летний Виктор Павлик и его супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова, стали родителями. Ночью 15 июня у них родился сын.

О радостном событии Виктор Павлик сообщил в своем Instagram.

Малыш появился на свет в 2:40 ночи.

"Мишенька Павлик, 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" – подписал он фото, на котором запечатлен с новорожденным сыном и Екатериной.

 
 
 
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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

 

Стоит отметить, что в своем Instagram Екатерина еще днем 14 июня сообщила, что отправилась в роддом. 

И довольно подробно рассказывала о происходящем там.

Виктор Павлик все время находился рядом с супругой. 

Жена Павлика сетовала, что ей скучно.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка. Имя малышу придумали заранее и не скрывали его.

В День защиты детей, 1 июня, Павлик посвятил Михаилу трогательную песню еще не рожденному сыну.

Напомним, от первого брака у Павлика есть сын Александр. Во втором браке у певца появилась дочь Кристина. Третья жена Лариса (Лора Созаева) родила Виктору Павлику сына, которого назвали Павел. Парень ушел из жизни после тяжелой болезни летом 2020 года.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Дети, Роды, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.
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