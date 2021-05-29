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"У нас не было празднования": беременная жена Виктора Павлика показала кадры в свадебном платье (фото, видео)

"У нас не было празднования": беременная жена Виктора Павлика показала кадры в свадебном платье (фото, видео)
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерина Репяховой

Молодая жена Виктора Павлика, которая готовится впервые стать матерью, напомнила своим фолловерам, что 29 мая она с мужем отмечает годовщину свадьбы.

На своей личной странице в Инстаграме беременная девушка поделилась фото и видео со свадебной фотосессии, которые ранее не показывала.

"Один из лучших дней в моей жизни 29.05.2020. Виктор Павлик счастлива быть твоей женой", - подписала серию снимков Екатерина.

В сториз супруга украинского артиста рассказала, что год назад они провели роспись в ЗАГСе без празднования.

"Но небольшое утро невесты я себе все же устроила", - подписала один из роликов Екатерина.

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Будущая мама призналась, что еще надеется на организацию свадебного торжества, ведь ее главное платье так и осталось не одетым: "Ждет своего времени".

Ранее супруга Виктора Павлика поделилась снимками из "беременной" фотосессии.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.
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