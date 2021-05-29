"У нас не было празднования": беременная жена Виктора Павлика показала кадры в свадебном платье (фото, видео)

Молодая жена Виктора Павлика, которая готовится впервые стать матерью, напомнила своим фолловерам, что 29 мая она с мужем отмечает годовщину свадьбы.

На своей личной странице в Инстаграме беременная девушка поделилась фото и видео со свадебной фотосессии, которые ранее не показывала.

"Один из лучших дней в моей жизни 29.05.2020. Виктор Павлик счастлива быть твоей женой", - подписала серию снимков Екатерина.

View this post on Instagram A post shared by Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В сториз супруга украинского артиста рассказала, что год назад они провели роспись в ЗАГСе без празднования.

"Но небольшое утро невесты я себе все же устроила", - подписала один из роликов Екатерина.

Будущая мама призналась, что еще надеется на организацию свадебного торжества, ведь ее главное платье так и осталось не одетым: "Ждет своего времени".

Ранее супруга Виктора Павлика поделилась снимками из "беременной" фотосессии.