"Чисто интуитивно": Mamarika призналась, что узнала о беременности случайно

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа 26 мая объявили, что вскоре впервые станут родителями. Пара с осени хранила эту тайну, и вот только в конце весны решилась таки рассказать свой секрет.

На своей странице артистка рассказала милую историю о том, как они с супругом узнали о беременности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Настя и Сергей уже давно хотели и планировали ребенка, однако несколько месяцев у пары не получалось. Спустя четыре месяца, певица признается, что уже особо и не надеялась, что все случится в ближайшее время, поэтому даже не подозревала, что на тот момент уже была беременна.

"Были странные ощущения, что мой женский цикл немного сбился, но я списала это на смену сезону осень всегда сложно переносится организмом. Чисто интуитивно я достала из заначки тест, и как всегда в результате увидела одну полоску. Но почему-то на этот раз решила не выбрасывать, а просто отложила его и пошла по делам" - рассказывает Кочетова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

А спустя некоторое время, девушка обнаружила заветную вторую полоску на тесте. Настя признается, не поверила своим глазам. Она сразу же отправила Сергея в аптеку за новыми тестами, чтобы перепроверить это. В результате все они показали положительный результат.

"Мы оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет, такой, как раньше, и это лучшее что могло с нами случиться!" - пишет Mamarika.

К посту артистка прикрепила снимок, на котором она позирует со своим супругом и положительными тестами на беременность. Видно, что пара очень счастлива.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом. 25 мая у шоумена родилась дочь Стефания.