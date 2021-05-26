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Mamarika впервые станет мамой: певица показала трогательное фото с отцом ребенка

Mamarika впервые станет мамой: певица показала трогательное фото с отцом ребенка
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа впервые станут родителями. 

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав совместное фото с мужем, на котором показала уже достаточно большой животик.  Снимок вышел очень нежным и трогательным.

Сергей бережно обнимает свою возлюбленную за животик и целует в голову. Сама певица также обнимает свой живот, положив одну руку на руку мужа.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой" - подписала фото Анастасия. 

Отметим, что Mamarika и Сергей Середа вместе с 2016 года. В 2018 - пара обручилась, а в марте 2020 года сыграла свадьбу  тайно от всех в Таиланде. 

 
 
 
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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Сначала пара жила и работала в столице, а в 2021 году приняла решение переехать на родину к Сергею - в Одессу. Стоит отметить, что певица уже долгое время хотела переехать из Киева. 

Анастасия Кочетова получила наибольшую популярность после участия в вокальном шоу "Фабрика зірок-3", где принимала участие в 19 лет под псевдонимом Эрика. С 2010 по 2015 год работала под руководством продюсера Сергея Кузина, а апреле 2016 года Эрика разорвала "отношения" с Кузиным и поменяла свой псевдоним на "MamaRika".

 
 
 
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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский телеведущий Сергей Притула сообщил о пополнении в семье. 25 мая шоумен в третий раз стал отцом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

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Беременность, Анастасия Кочетова, MamaRika, Сергей Середа.
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