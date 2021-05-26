Mamarika впервые станет мамой: певица показала трогательное фото с отцом ребенка

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа впервые станут родителями.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав совместное фото с мужем, на котором показала уже достаточно большой животик. Снимок вышел очень нежным и трогательным.

Сергей бережно обнимает свою возлюбленную за животик и целует в голову. Сама певица также обнимает свой живот, положив одну руку на руку мужа.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой" - подписала фото Анастасия.

Отметим, что Mamarika и Сергей Середа вместе с 2016 года. В 2018 - пара обручилась, а в марте 2020 года сыграла свадьбу тайно от всех в Таиланде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Сначала пара жила и работала в столице, а в 2021 году приняла решение переехать на родину к Сергею - в Одессу. Стоит отметить, что певица уже долгое время хотела переехать из Киева.

Анастасия Кочетова получила наибольшую популярность после участия в вокальном шоу "Фабрика зірок-3", где принимала участие в 19 лет под псевдонимом Эрика. С 2010 по 2015 год работала под руководством продюсера Сергея Кузина, а апреле 2016 года Эрика разорвала "отношения" с Кузиным и поменяла свой псевдоним на "MamaRika".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский телеведущий Сергей Притула сообщил о пополнении в семье. 25 мая шоумен в третий раз стал отцом.