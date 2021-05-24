"Мнение немного изменилось": Екатерина Репяхова рассказала, как Виктор Павлик относится к идее партнерских родов

Екатерина Репяхова и 55-летний украинский певец Виктор Павлик вскоре станут родителями первого совместного ребенка. Девушка с недели на неделю родит сына, которого пара планирует назвать Мишей.

На своей странице в Инстаграм девушка часто делится интересными подробностями о беременности и предстоящих родах.

Репяховой часто задают вопрос, будет ли ее звездный супруг присутствовать на родах. В одной из своих публикаций девушка решила таки дать ответ на этот вопрос.

Катерина сообщила, что Виктор Павлик человек "старой советской закалки", поэтому сначала он и слышать ничего об этом не хотел. Однако после посещения роддома, который они выбрали для родов, и пообщавшись с врачом, который ведет беременность, мнение артиста изменилось.

"Мы до сих пор не знаем оба, будет ли муж в родильном зале со мной, но флюорографию мы сделали" - рассказала Репяхова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина показала видео, которое снял Виктор Павлик в роддоме во время УЗИ. На нем видно будущего малыша пары.