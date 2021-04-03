"Муж оператор еще тот": супруга Виктора Павлика опубликовала видео с УЗИ

Екатерина Репяхова и 55-летний украинский певец Виктор Павлик активно готовятся стать родителями первого совместного ребенка - сына, которого они хотят назвать Мишей.

Екатерина на своей странице в Инстаграме постоянно делится подробностями своего прекрасного состояния, рассказывая об изменениях, которые в себе замечает. В разделе сторис девушка опубликовала видео, которое снял ее супруг, Виктор Павлик, на УЗИ. На коротком ролике видно будущего малыша пары.

"Муж оператор еще тот" - подписала видео Репяхова.

Стоит отметить, что малыш Павлика и Репяховой должен появиться на свет летом, но не раньше августа, как раньше говорила Екатерина.

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина поделилась результатами нежной "беременной" фотосессии в белом парящем платье, которое отлично подчеркнуло округлившийся животик Репяховой.