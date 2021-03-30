Молодая супруга Виктора Павлика устроила "беременную" фотосессию

Екатерина Репяхова и 55-летний певец Виктор Павлик вскоре станут родителями мальчика. Пара активно готовиться к появлению первого совместного ребенка, о чем Екатерина делится на своей странице в Инстаграм.

Так же, как и большинство "беременяшек" Екатерина решила устроить себе нежную фотосессию с парящим платьем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти свое особое положение. Девушка опубликовала на странице в соцсети несколько снимков, которые получились.

Она предстала перед камерой на светлом фоне в воздушном белоснежном платье без бретелек и с длинным шлейфом. Наряд отлично подчеркнул округлившийся животик Репяховой.

"Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама" - подписала снимки супруга Виктора Павлика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Отметим, что съемка состоялась 15 марта. Именно тогда на странице Екатерины появился "анонс" фотосессии, в котором поблагодарила девушек, что помогали ей создать образ для съемки и фотографа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

На странице фотографа также можно посмотреть видео бэкстеджа со съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☆ Фотограф беременности Киев ☆ (@roxi.photo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☆ Фотограф беременности Киев ☆ (@roxi.photo)

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина призналась, что у них с Виктором Павликом должен появиться на свет летом, не раньше августа.