"Лети наша красивая песенка": Виктор Павлик написал чувственную колыбельную для будущего сына

Известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова готовятся стать родителями. Где-то в средине лета у пары родиться сын, которого они планируют назвать Миша.

1 июня, в День защиты детей, Виктор Павлик презентовал чувственную песню "Татова колискова" и анимационный клип на нее. Премьера состоялась на ютуб-канале певца. Песня выщла настолько спокойной, чувственной и легкой, что запросто может считаться колыбельной.

Анимационный клип, который вышел вместе с песней, показывает милую историю, как главный герой укладывает маленького сына спать. Заботливый отец читает малышу сказки и после кладет его в кроватку.

"Пусть каждое слово из этой светлой песенки сбудется" - написала на своей странице в Инстаграм Екатерина Репяхова.

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина Репяхова рассказала, будет ли Виктор Павлик присутствовать на родах.