"Мой мир. Моя Вселенная. Мой Мишенька": Екатерина Репяхова показала снимки, которые были сделаны во время родов

55-летний Виктор Павлик и его супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова, 15 июня стали родителями своего первого совместного ребенка - у пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Новоиспеченная мамочка активно делится со своими подписчиками первыми днями материнства. На своей странице в Инстаграме Екатерина рассказывает о том, как себя чувствует после родов, как проходят ночи с малышом, прогулки. Ранее, она призналась на кого из родителей Мишутка больше похож.

Репяхова раньше говорила, что во время ее родов присутствовал фотограф. Девушка обещала поделиться снимками, как только они будут готовы. И этот день настал. Катерина написала вторую часть истории о своих родах, которую и сопроводила трогательными черно-белыми снимками.

"Сказать, что это счастье - не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя Вселенная. Мой Мишенька" - написала Репяхова.

Также, стоит отметить, что пара не скрывает от общественности малыша, однако лицо Мишутки не показывают, лишь ножки или ручки. Однако на одном из видео, которое опубликовала Репяхова у себя в сторис, Виктор Франкович видимо по неосторожности засветил лицо ребенка.

Ранее, "Телеграф" писал, что 19 июня Екатерина вышла на свою первую прогулку с малышом.