Подарившая Виктору Павлику сына Екатерина сказала, на кого похож малыш (видео)

Молодая мама Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила первенца от известного украинского артиста Виктора Павлика, немного пообщалась со своими поклонниками в соцсети Инстаграм.

Один из подписчиков 27-летней девушки спросил ее, на кого же похож их крохотный сын Михаил, которого супруги ласково называют Мишуткой.

"На папу", - коротко отметила Екатерина в сториз.

View this post on Instagram A post shared by Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но их свадьба подверглась критике со стороны общественности. В январе 2021 года супруги объявили, что ждут ребенка.

View this post on Instagram A post shared by Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

От первого брака у народного артиста Украины есть сын Александр. Во втором браке у Павлика появилась дочь Кристина. Третья жена Лариса Созаева родила певцу сына, которого назвали Павел. Он ушел из жизни в августе 2020 года после тяжелой болезни.

Ранее старший сын Виктора Павлика Александр поприветствовал младшего брата Михаила с появлением на свет.