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Подарившая Виктору Павлику сына Екатерина сказала, на кого похож малыш (видео)

Подарившая Виктору Павлику сына Екатерина сказала, на кого похож малыш (видео)
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Виктора Павлика

Молодая мама Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила первенца от известного украинского артиста Виктора Павлика, немного пообщалась со своими поклонниками в соцсети Инстаграм.

Один из подписчиков 27-летней девушки спросил ее, на кого же похож их крохотный сын Михаил, которого супруги ласково называют Мишуткой.

"На папу", - коротко отметила Екатерина в сториз.

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Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но их свадьба подверглась критике со стороны общественности. В январе 2021 года супруги объявили, что ждут ребенка.

От первого брака у народного артиста Украины есть сын Александр. Во втором браке у Павлика появилась дочь Кристина. Третья жена Лариса Созаева родила певцу сына, которого назвали Павел. Он ушел из жизни в августе 2020 года после тяжелой болезни.

Ранее старший сын Виктора Павлика Александр поприветствовал младшего брата Михаила с появлением на свет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.
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