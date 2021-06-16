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"По выражениям лиц врачей, поняла что, что-то не то": Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка

"По выражениям лиц врачей, поняла что, что-то не то": Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 марта 2021 года 43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой - у нее и ее возлюбленного Дмитрия Котеленеца родился сын, которого назвали Родионом

После рождения малыша телеведущая не стала скрывать его от общественности. На своей странице в Инстаграм открыто показывает снимки своего первенца. 

 
 
 
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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

15 июня Василиса стала гостьей программы Ани Олицкой на ютубе, в которой телеведущая рассказала про попытки завести ребенка и сложные роды в 43 года. Также Фролова показала своего маленького мужчину. 

Однако оказывается, что маленький Родион мог бы и не появиться на свет. Василиса призналась, что когда она поступила в роддом, то малыш был обмотан пуповиной и мог задохнуться. Поэтому ей экстренно сделали кесарево сечение.

Василиса рассказала, что тогда приехала в роддом, потому что малыш перестал шевелиться, хотя до этого был очень бурным. И эта материнская "чуйка" спасла жизнь Родиону. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова сравнила себя до и после родов. Телеведущая опубликовала милый коллаж, на котором показала фото во время беременности и уже после.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, Василиса Фролова.
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