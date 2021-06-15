"Добро пожаловать к нам": старший сын Виктора Павлика отреагировал на рождение брата

15 июня 55-летний Виктор Павлик и его супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова, стали родителями - у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Старший сын артиста Александр на своей странице в Инстаграм отреагировал на появление на свет своего младшего брата.

"Добро пожаловать к нам" - написал он у себя в сторис добавив фото своего отца и Екатерины вместе с маленьким мальчиком.

Александр Павлик - старший сын Виктора Франковича. Он родился в первом браке артиста с девушкой по имени Лида. Александр, как и его отец, увлечен музыкой, закончил музыкальную школу по классу гитары, саксофона и ударных. Принимал участие в вокальном шоу "Х-фактор". Также является мастером спорта с мотокросса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlik Sasha (@alex_pavlik15)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlik Sasha (@alex_pavlik15)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlik Sasha (@alex_pavlik15)

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова связали себя узами брака в мае 2020 года. Из-за карантина паре пришлось отказаться от пышного торжества, и они просто расписались. А в январе 2021 года Репяхова объявила, что ждет ребенка.