"Прошли 200 метров и уже устала": супруга Виктора Павлика вышла на первую прогулку с новорожденным сыном

Ночью 15 июня супруга Виктора Павлика 27-летняя Екатерина Репяхова родила артисту сына, которого назвали Михаил. Новоиспеченные родители не могут нарадоваться долгожданном пополнению, о чем свидетельствуют многочисленные публикации на их страницах в соцсетях.

Катерина на своей странице в Инстаграм постоянно делится со своими подписчиками подробностями того, как растет их новорожденный малыш.

Спустя пару дней Репяхову с Мишенькой выписали из роддома. И уже 19 июня Екатерина вышла на свою первую прогулку со своим первенцем.

"Прошла 200 метров и уже устала" - рассказывает Репяхова, отмечая, что в их первый выход на улицу пошел дождь.

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина Репяхова рассказала своим подписчикам, на кого похож ее с Виктором Павликом сын Михаил.