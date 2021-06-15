"Весь мир остановился": Екатерина Репяхова поделилась первыми снимками новорожденного малыша

Ночью 15 июня молодая супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила их первого совместного ребенка. У пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Стоит отметить, что в день, когда Катерина отправилась в роддом, она закрыла свою страничку в Инстаграм. Однако с теми, кто подписан на нее, Репяхова поделилась первыми кадрами из жизни своего первенца.

"Весь мир остановился" - подписала снимок Репяхова, на котором видны ножки мальчика и карточку, на которой указаны вся информация об малыше.

Также, в сторис девушка показала, как готовилась к родам и первые часы жизни маленького Мишеньки.

Ранее, "Телеграф" писал, что старший сын Виктора Павлика Александр отреагировал на пополнение в новой семье его отца.