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"Как же приятно смотреть на таких отцов": Макс Михайлюк умилил сеть роликом, на котором поет дочери

"Как же приятно смотреть на таких отцов": Макс Михайлюк умилил сеть роликом, на котором поет дочери
Обновлено 22:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк" 10 сезон - Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун  27 апреля впервые стали родителями. У пары родилась доченька, которую они назвали Ариана. 

Будни молодых родителей не всегда проходят тихо и спокойно, очень часто малыши требуют внимания от мамы и папы, и ему все равно уставшие они или нет. Своими "буднями" Даша и Макс периодически делятся со своими поклонниками на своих страницах в Инстаграм. 

Судя по постам Михайлюка он невероятно счастлив быть отцом и готов брать на себя даже ночные "убаюкивания" новорожденной дочери. На своей странице в соцсети он показал милое видео, на котором он укладывает Ариану спать. Михайлюк танцует с малышкой на руках и пот ей песню Стиви Уандера "I Just Called to Say I Love You". 

"Когда надо успокоить Доцю, папа очень предприимчив" - подписал ролик Михайлюк. 

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

В комментариях подписчики экс-Холостяка отметили, что он прекрасный отец. 

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя 2 месяца после рождения Макс и Дарья решили окрестить малышку. А в кумовья они взяли подругу семьи Решетников.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 353

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Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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