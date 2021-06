"Как же приятно смотреть на таких отцов": Макс Михайлюк умилил сеть роликом, на котором поет дочери

Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк" 10 сезон - Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун 27 апреля впервые стали родителями. У пары родилась доченька, которую они назвали Ариана.

Будни молодых родителей не всегда проходят тихо и спокойно, очень часто малыши требуют внимания от мамы и папы, и ему все равно уставшие они или нет. Своими "буднями" Даша и Макс периодически делятся со своими поклонниками на своих страницах в Инстаграм.

Судя по постам Михайлюка он невероятно счастлив быть отцом и готов брать на себя даже ночные "убаюкивания" новорожденной дочери. На своей странице в соцсети он показал милое видео, на котором он укладывает Ариану спать. Михайлюк танцует с малышкой на руках и пот ей песню Стиви Уандера "I Just Called to Say I Love You".

"Когда надо успокоить Доцю, папа очень предприимчив" - подписал ролик Михайлюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

В комментариях подписчики экс-Холостяка отметили, что он прекрасный отец.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя 2 месяца после рождения Макс и Дарья решили окрестить малышку. А в кумовья они взяли подругу семьи Решетников.