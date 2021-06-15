Экс-Холостяк Михайлюк и его возлюбленная взяли в кумовья подругу семьи Решетников: фото с

Экс-Холостяк 10 сезона романтического реалити-шоу Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун 27 апреля впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Ариана.

Спустя 2 месяца Макс и Дарья решили окрестить малышку. Снимками с таинства поделилась Хлыстун на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что на фото наконец-то можно рассмотреть лицо девочки.

"Светлый день. Крестины нашей Арианы" - подписала снимки с крестными Дарья.

Отметим, что кумой Михайлюка и Хлыстун стала подруга семьи Решетников, Елена Кушнир. На своей странице в Инстаграм также в ответ поблагодарила Максима и Дашу за то, что у нее "появилась" дочь.

Хлыстун и Михайлюк часто делятся снимками своей дочери на своих страницах в соцсетях. Ранее, "Телеграф" писал, что экс-Холостяк показал, как любит засыпать его новорожденная дочь.