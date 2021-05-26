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"Прям гордость берет, когда я ее смог убаюкать": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью

"Прям гордость берет, когда я ее смог убаюкать": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

27 апреля герой 10 сезона романтического шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун - впервые стали родителями.  У пары родилась дочь, которую они назвали Ариана.

 
 
 
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Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Молодые родители не могут нарадоваться пополнению в их семье. На своих страницах в Инстаграм, что Максим, что Дарья, активно постят новые снимки с малышкой. 

Видимо маленькая Ариана частенько не дает спать молодым родителям, ведь не просто так Михайлюк похвастался тем, что очень горд, что смог убаюкать малышку в час ночи. На своей странице в соцсети, Макс опубликовал новый снимок, на котором показал, как заснула его дочь. Малышка удобно разместилась у папы на груди, пока на заднем плане, молодая мама что-то делала на кухне.

"Обожаю, когда она на мне так засыпает. А чем Вы заняты в час ночи?" - подписал снимок Михайлюк. 

А уже в комментариях под постом, в ответ телеведущему Григорию Решетнику ответил, что его прям гордость берет, когда у него получается убаюкать дочь.

Ранее, "Телеграф" писал, что  Макс Михайлюк показал первые минуты жизни своего первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

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Холостяк, Макс Михайлюк, Максим Михайлюк, Даша Хлыстун.
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