"Прям гордость берет, когда я ее смог убаюкать": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью

27 апреля герой 10 сезона романтического шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун - впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Ариана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Михайлюк (@flymax305)

Молодые родители не могут нарадоваться пополнению в их семье. На своих страницах в Инстаграм, что Максим, что Дарья, активно постят новые снимки с малышкой.

Видимо маленькая Ариана частенько не дает спать молодым родителям, ведь не просто так Михайлюк похвастался тем, что очень горд, что смог убаюкать малышку в час ночи. На своей странице в соцсети, Макс опубликовал новый снимок, на котором показал, как заснула его дочь. Малышка удобно разместилась у папы на груди, пока на заднем плане, молодая мама что-то делала на кухне.

"Обожаю, когда она на мне так засыпает. А чем Вы заняты в час ночи?" - подписал снимок Михайлюк.

А уже в комментариях под постом, в ответ телеведущему Григорию Решетнику ответил, что его прям гордость берет, когда у него получается убаюкать дочь.

Ранее, "Телеграф" писал, что Макс Михайлюк показал первые минуты жизни своего первенца.