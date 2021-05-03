"Не могу насмотреться": Макс Михайлюк умилил сеть снимком с дочерью

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлыстун 27 апреля стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Ариана.
Судя по снимкам, которые Михайлюк постит у себя на странице в Инстаграм, он очень счастлив, что стал отцом, и с удовольствием наслаждается днями со своей новорожденной девочкой. Так, как Даша рожала не сама, а ей делали кесарево сечение, то малышку сперва положили на грудь к отцу.
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3 мая Михайлюк опубликовал новые снимки со своей дочерью. Экс-холостяк позирует с малышкой на руках, сидя в машине.
"Не могу насмотреться" - подписал снимки Макс.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Хлыстун показала, как Макс Михайлюк готовился к появлению на свет дочери.