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"Конструктор собирает": Даша Хлыстун показала, как они с Михайлюком готовятся к рождению дочери

"Конструктор собирает": Даша Хлыстун показала, как они с Михайлюком готовятся к рождению дочери
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун вскоре впервые станут родителями, о чем они сообщили в начале февраля 2021 года. Пара ждет появления на свет дочери, которой даже уже выбрали имя - Ариана.

Что Даша, что Максим "не скрываются" от своих подписчиков в соцсетях и активно делятся подробностями своей жизни и того, как проходит беременность у модели. Хлыстун находится приблизительно на 37-38 неделе, а это значит, что малышка может появиться на свет в любой из апрельских дней. 

На своей странице в Инстаграм Даша показала, как они с Максом готовятся к рождению дочери. Модель опубликовала короткий ролик, на котором видно, как Михайлюк собирает детскую кроватку белого цвета.

Один живот на двоих: Даша Хлыстун повеселила сеть беременным снимком с Максом Михайлюком

"Макс тут конструктор собирает" - подписала видео Даша.

Ранее, "Телеграф" писал, что Хлыстун рассказала, что они с Михайлюком планируют партнерские роды, а также отметила, что с каждым днем ей сложнее ходить, лежать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 367

Все по теме:

Беременность, Холостяк, Макс Михайлюк, Даша Хлыстун.
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