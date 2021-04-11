"Конструктор собирает": Даша Хлыстун показала, как они с Михайлюком готовятся к рождению дочери

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун вскоре впервые станут родителями, о чем они сообщили в начале февраля 2021 года. Пара ждет появления на свет дочери, которой даже уже выбрали имя - Ариана.

Что Даша, что Максим "не скрываются" от своих подписчиков в соцсетях и активно делятся подробностями своей жизни и того, как проходит беременность у модели. Хлыстун находится приблизительно на 37-38 неделе, а это значит, что малышка может появиться на свет в любой из апрельских дней.

На своей странице в Инстаграм Даша показала, как они с Максом готовятся к рождению дочери. Модель опубликовала короткий ролик, на котором видно, как Михайлюк собирает детскую кроватку белого цвета.

"Макс тут конструктор собирает" - подписала видео Даша.

Ранее, "Телеграф" писал, что Хлыстун рассказала, что они с Михайлюком планируют партнерские роды, а также отметила, что с каждым днем ей сложнее ходить, лежать.