"Как вам наши фото?" Юлия "Зайка" из "Холостяка" показала своего пушистого дружочка

Финалистка 11 сезона романтического проекта "Холостяк" Юлия Бельченко, которая была фавориткой реалити, любит принимать участие в стильных фотосессиях, будто на берегу Днепра или в красивом дворике за домом.

В этот раз киевлянка порадовала своих фанатов сказочными кадрами с пушистым белым кроликом. Юля расположилась на кровати и просто играла с животным.

"Как вам наши фото с Тотошей?", - поинтересовалась мнением "Зайка" у своих подписчиков в Инстаграме.

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Ранее "Телеграф" писал, во сколько раз увеличилось количество подписчиков у финалисток 11 сезона проекта "Холостяк" в соцсети Инстаграм.