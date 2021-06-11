"Я сама этому сильно удивляюсь": Анна Богдан назвала главный недостаток Заливако

Герой 11 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако и победительница проекта Анна Богдан, которые не стесняются проявлять чувства к друг другу перед своими подписчиками в соцсетях, стали гостями нового выпуска программы "СЛАВА+" с ведущим Славой Деминым.

Известно, что сейчас влюбленные проживают вместе в Киеве. За это время у пары сформировалось четкое мнение друг о друге; каждый из них узнал о достоинствах и недостатках любимого человека.

На вопрос Демина, какая привычка Михаила бесит девушку больше всего, Аня призналась, что единственное, что ее волнует, это разбросанные вещи по квартире.

"Люди спрашивали, но у меня нет такого. Бывает, но это не то, что там бесит и раздражает, что вещи по комнате может немножечко разбросать", - сказала Богдан. "Одни шорты и она: "Это мы в стирку или куда?". Я говорю "Нет", а она "Надевай"", - пошутил Михаил.

По словам экс-холостяка, в их квартире имеется три гардеробных, поэтому, обычно, у них дома практически ничего нигде не валяется. Но Заливако признался, что в его гардеробной полный бардак.

Таймкод - 52:29

Ранее Анна Богдан поведала, что после развода с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, она поправилась на 16 кг.