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Как наладить отношения с любимым человеком: лайфхаки от экс-"холостяка" Никиты Добрынина

Как наладить отношения с любимым человеком: лайфхаки от экс-"холостяка" Никиты Добрынина
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Украинский радио- и телеведущий, бывший главный редактор мужского журнала XXL, а также герой 9 сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин, который не называет свою тещу "мамой", является счастливым мужем победительницы проекта - Дарьи Квитковой. Супруги готовятся к появлению на свет своего первенца. Девушка находится на 34 месяце беременности.

О важности укреплений отношений Добрынин знает не понаслышке. Отношения динамичны, их развитие нельзя запланировать. Сложно избегать определенных взлетов и падений, а также точно предсказать реакцию человека на слова или действия своего партнера.

"Я счастлив, но пришлось пройти определённый путь, чтоб научиться правильно выстраивать отношения. И хоть я не гуру во всех аспектах жизни, но всё же знаю несколько способов, позволяющих вернуть отношения в нужное русло", - поделился Никита в новом посте в Инстаграме.

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Итак, некоторые рекомендации по налаживанию отношений в семье от украинского телеведущего:

  • Сотрудничество вместо конкуренции.

Не поддавайся желанию сравнивать себя со своими друзьями или любимым человеком. Не думай, что ты проявляешь себя в отношениях лучше, чем твой партнер. Не обижайся, если твой партнер добивается большего успеха в карьере, чем ты. Успех для него- это успех и для тебя, и наоборот.

  • Извиняйся искренне.

Исключи из речи выражения "Мне жаль, но…", "Я не чувствую себя виноватым, но раз тебе это важно, то извини", "Я уже извинился, но ты не услышала". Такие слова подкачивают уровень доверия к тебе и указывает на неискренность.

Холостяк

  • Не преувеличивай/преуменьшай проблемы.

Если отношения были испорчены из-за твоей попытки преувеличить или преуменьшить значение проблемы, возникшей в жизни близкого человека, лучшее, что ты можешь сделать,- извиниться и признать, что ты понятия не имеешь, что человек сейчас чувствует.

  • Не оставляй конфликты без внимания.

Да, нужно время помириться и успокоить нервы, но после вы должны вернуться к обсуждению причин ссоры. Ты должен задать вопросы: почему произошел конфликт? чья это ответственность? как вы можете предотвратить новые конфликты?

Интересно, что ранее жена Никиты Добрынина, известный блогер Дарья Квиткова, поделилась своими секретами крепких отношений.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Психология, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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