"Нужно быть на одной волне": беременная Даша Квиткова поделилась своими размышлениями на тему отношений

Даша Квиткова - одна из немногих, кому удалось построить и сохранить крепкие отношения со своим возлюбленным, телеведущим Никитой Добрыниным после окончания проекта "Холостяк". Впоследствии пара поженилась, и ждет своего первенца.

На своей странице в Инстаграм девушка делится со своими подписчиками различными советами и своими мыслями на разную тематику, ну и в последнее время подробностями своей беременности.

Один из своих постов девушка посвятила теме отношений и тому мифу, что противоположности притягиваются. Даша считает, что главное в отношениях – это чувства, и не важно "синхронизировались вы или нет, какая у вас разница в возрасте, политические взгляды или еще что".

"Все мы разные, залог крепких отношений у каждого свой" - пишет Квиткова.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова высказалась о хейте в сторону участников проекта "Холостяк-11".