"Буллить - это некрасиво": победительница 10-ого "Холостяка" затронула финал проекта (видео)

В пятницу, 21 мая, состоялся финал 11 сезона одного из самых романтических реалити-шоу страны - "Холостяк", в котором герой Михаил Заливако признался в своих чувствах и сделал победительницей Анну Богдан. Поклонники шоу к такому повороту событий были совсем не готовы.

Фавориткой среди зрителей изначально была Юлия Бельченко, которую в проекте мило прозвали "Зайкой". Так, узнав выбор холостяка, фолловеры девушки поддержали ее, а вот на страницу в Инстаграме самой Богдан посыпался шквал критики.

За девушку решила заступиться победительница прошлого сезона проекта - Даша Квиткова.

В новом посте в соцсети девушка отписала, что ее приятно удивил тот факт, что практически все участницы шоу после окончания проекта "расходятся нормально, без всякого г..", а вот в сториз блогер высказалась о хейте в сторону Богдан.

"Если вам просто хочется выговориться, то окей. Но в любом случае я просто хочу сказать, что нельзя так. Буллинг - это очень некрасивая вещь. Это мягко сказано некрасивая. Вы ваше мнение можете оставить при себе, либо выразить его лояльно. Но писать гадости - это не очень", - сказала Дарья.

Напомним, что ранее известный фитнес-тренер Анита Луценко отметила, что главной целью подобных шоу являются количество просмотров и рейтинг.