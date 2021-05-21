Розали из "Холостяка" заинтриговала свадебным нарядом (фото, видео)

В пятницу, 21 мая, стало известно, что до финала 11 сезона проекта "Холостяк" в Дубае не дошла певица и модель Розали Номбре, которая живет в одном городе с "холостяком" Михаилом Заливако. Возможно на данном этапе между героями шоу завязалась крепкая дружба и они не перестали общаться с друг другом.

Недавно девушка опубликовала пост, в котором рассказала о своих детских иллюзиях, а также надежде, что еще встретит идеального мужчину в своей жизни. Интересно, что Розали также разместила в Инстаграме фото и видео, в которых она одета в красивом свадебном платье.

"Недавно мама напомнила ситуацию, которую мой детский мозг выкинул из головы. Когда над Донецком много лет назад пролетал самолёт я кричала: "Мама, мама, скорее бежим домой - там папа летит!" Самолеты всё чаще летали над шахтерской столицей, а папы всё не было дома.

Пришла вторая часть.

Лет в 10 при просмотре сериала с бабушкой я ляпнула "любил, любил и вылюбил". И злая на актёра удалилась. Вот так исчезают детские иллюзии. Моя первая любовь была похожа на сказку - парень мечта ! Как он меня любил - я не смогу описать словами ! Но я так боялась, что и он меня подведёт, исчезнет с глупым оправданием, а я всё также буду считать самолеты, которые летят не ко мне. Что оттолкнула его. И никого к себе не подпускала долгие годы. И вот уже наше время.

Сказка на Холостяке не случилась, (не) happy end. И мой ум и логика после повторяли - "Розали, любви нет - хватит верить в деда Валентина !". Ведь весь предыдущий опыт говорит только об одном - мужчины склонны подводить тебя в самые неожиданные моменты ! Но я давно знаю - из каждого правила есть исключение. Поэтому я верю, что мы очень скоро найдём друг друга - мой исключительный мужчина. И наша встреча будет стоить каждой ошибки, каждой пролитой слезы, каждого разочарования. Потому что у этой сказки будет только продолжение".

Ранее "Телеграф" собрал в одном материале самые пикантные образы финалисток "Холостяка-11".