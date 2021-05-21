Неожиданный уход одной из финалисток "Холостяка-11": кто покинул проект (фото)

В пятницу, 21 мая, проходит финал романтического реалити-шоу "Холостяк-11".

Перед поездкой в Дубай, где пройдет финал проекта, Михаил решил еще раз поговорить с каждой из участниц о их возможной будущей и общей жизни. Индивидуальное свидание прошло в киевском мебельном магазине.

К сожалению, холостяк отпустил домой Розали Номбре, так как девушка, по мнению Михаила, не видела их совместную жизнь, а больше уделяла внимание дружеским отношениями.

"Я стала чувствовать, что влюбляюсь", - сказала Розали уже после последней на проекте ее встречи с Михаилом.

Ранее в сети высказались, что не верят в пару Михаила и Розали.